"Se paró y se fue": Boluarte y la accidentada reunión un día antes de renunciar como ministra de Castillo

En exclusiva para Exitosa, el exministro de Trabajo y Promoción del Empleo durante el gobierno de Pedro Castillo, Alejandro Salas, contó una anécdota de una sesión del Consejo de Ministros un día antes de que la ahora presidenta tomara la decisión al cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

En diálogo con Nicolás Lucar para Hablemos Claro, el exalto funcionario detalló cómo el 24 de noviembre de 2022, en una reunión en la que participaron todos los miembros del Consejo de Ministros, existió un exabrupto entre él y la ahora jefa de Estado.

Él comentó que existía una riña entre ella y la jefa de la PCM, Betssy Chávez, y que ello la habría llevado a renunciar a su cargo en el Midis. Sin embargo, explicó que un día antes de su renuncia, la mandataria participó de la sesión del Consejo,

"Ella utilizó creo yo un pretexto que le sirvió, que fue el haber estado enfrentada con Betsy Chávez. Cuando la hacen premier, ella supuestamente dice: Yo no estoy de acuerdo con ese premiarato y me retiro y me voy. Le sirvió eso como pretexto", comentó.