Ministro Jorge Montero aclara conversación con mineros: "Es un chat temático"

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, descartó tener vínculos con los mineros ilegales, luego de que en las últimas horas se revelara un reporte periodístico donde aparecía en un grupo de WhatsApp de operadores informales.

En entrevista exclusiva en "Hablemos Claro", el titular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) sostuvo que las conversaciones corresponden a un "chat temático", el cual está integrado por profesionales de la actividad minera.

En diálogo con Nicolás Lúcar, Montero Cornejo aseveró no tener relación alguna con los mineros informales, en el contexto donde el Ejecutivo viene impulsado una mesa técnica para crear una nueva ley para la pequeña minería y minería artesanal.

En esa línea, mencionó que en su calidad de catedrático universitario se unió al grupo denominado "MAPE", el cual también lo integran 179 personas, todas ellas profesionales con amplia experiencia y competencia para abordar todo lo relacionado con respecto a la pequeña minería y minería artesanal. Asimismo, puntualizó que se unió al chat a mediados del año pasado, cuando no era ministro de Energía y Minas.

"El chat se llama MAPE, es un chat temático, allí participan más de 179 personas y yo me registré, me registraron o me invitaron (ya no lo recuerdo) a partir de julio, agosto del año pasado y, por supuesto, ahí conversábamos de minería y eso me parece bien y legítimo", sostuvo.