Vacancia presidencial: Ministro del Ambiente menosprecia el informe que propone la destitución de Dina Boluarte

A 24 horas de que la Comisión de Fiscalización del Congreso apruebe el informe final que recomienda la vacancia presidencial contra Dina Boluarte, un integrante del Gabinete Ministerial menospreció el texto acusatorio.

En ese sentido, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, puso en tela de juicio el documento que procesa a la mandataria por el caso 'Cirugías', el cual terminaría por destituirla del cargo a menos de 10 meses de las elecciones generales.

El titular del Ministerio del Ambiente fue consultado en Chiclayo por la decisión adoptada por la Comisión de Fiscalización. En su respuesta, el ministro dejó a entrever que el informe "no tendría validez", a su parecer.

"No nos podemos detener en un informe que no tiene ninguna validez, una comisión que no tiene facultad de investigación, hace un informe para pedir vacancia, es un informe que no tiene ningún tipo de sustento", mencionó.