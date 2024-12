Vladimir Cerrón cuestionó intento de detención contra Fredy Hinojosa: "¿Por qué no investigarlo en libertad?"

17/12/2024 / Exitosa Noticias / Política

A través de sus redes sociales, Vladimir Cerrón se pronunció respecto al frustrado intento de detención contra el vocero presidencial, Fredy Hinojosa. El prófugo de la justicia indicó que, a raíz de la medida, el Poder Ejecutivo debería observar la Ley de prisión preliminar, sugiriendo que esto podría garantizar un debido proceso.

Cerrón sugiere que Hinojosa debe ser investigado en libertad

En su cuenta oficial en X (antes Twitter), el líder de Perú Libre indicó que, desde su perspectiva, el vocero de Dina Boluarte debería ser investigado en Libertad, y no ser detenido preliminarmente, tal y como lo había solicitado la Fiscalía. Por ello, cuestionó la medida, pese a que esta no pudo ser ejecutada debido a la ley que prohíbe dicho arresto en casos de no flagrancia.

"¿Por qué no investigarlo en libertad? ¿Por qué no solicitar una prisión preventiva? ¿Por qué necesariamente una prisión preliminar? ¿Querían darle un mensaje extorsivo a la usurpadora, poniendo en marcha la Santa Inquisición?", mencionó Cerrón Rojas en un inicio.

En ese sentido, apuntó a que estos serían los motivos por el cual se estarían creando "condiciones" dentro de la reforma judicial. Por lo tanto, deslizó una recomendación al Gobierno, indicándoles que observen la ley de detención preliminar, a fin de que puedan determinar que delitos deben ser considerados para efectuarse tal medida.

"Estas son las razones que están creando las condiciones de la reforma judicial. El Ejecutivo debe observar la ley de prisión preliminar y diferenciar qué delitos ameritan y cuáles no", puntualizó en su pronunciamiento. Cabe destacar que la parlamentaria María Agüero, militante de Perú Libre, respaldó el mensaje, indicando que para ello era necesaria una "Nueva Constitución".

URGE NUEVA CONSTITUCIÓN MEDIANTE ASAMBLEA CONSTITUYENTE PARA ELEGIR JUECES Y FISCALES POR VOTO POPULAR ✏️⚖️✏️⚖️✏️⚖️✏️⚖️✏️⚖️✏️⚖️✏️⚖️✏️ — María Agüero Gutiérrez (@MariaAguerogut1) December 18, 2024

Hinojosa 'se salvó' por ley de detención preliminar

Este martes 17 de diciembre, la Fiscalía de la Nación realizó un allanamiento en la casa de Hinojosa en el marco del caso 'Qali Warma'. De acuerdo con el Ministerio Público, el vocero presidencial estaría involucrado, debido a que formó parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, cuando Dina Boluarte era ministra de dicha cartera.

La medida también incluía una detención preliminar en su contra, la cual no pudo ejecutarse debido a la Ley 32181, misma que fue promulgada por el Ejecutivo hace casi una semana. Si bien la norma fue derogada por el Congreso, aún no cuenta con la aprobación de Boluarte, por lo que el vox populi considera que este fue un tipo de 'salvavidas'.

No obstante, el intento de detención contra Fredy Hinojosa llamó la atención de Vladimir Cerrón, quien cuestionó la medida y sugirió que el vocero presidencial sea investigado en libertad.