Arana evita pronunciarse si Ejecutivo aprobará PL que restituye detención preliminar: "Todavía no ha llegado a mi ministerio"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, visitó este martes 17 de diciembre los estudios de Exitosa para conversar largamente con Nicolás Lúcar. El titular del Minjus se refirió a diversos temas de la coyuntura política nacional como la ley que deroga las detenciones preliminares si es que no existe flagrancia.

Según las últimas informaciones, el Congreso envió un nuevo proyecto de ley que busca restituir dicha medida para no obstruir el trabajo de los jueces y fiscales. Sin embargo, el propio Arana aseguró que la autógrafa aún no llega a su despacho, pero cuando apenas lo haga se actuará de la manera más inmediata.

"El problema que tenemos aquí no es solamente una autógrafa de ley, que de hecho el gobierno asume la responsabilidad y en su momento lo va tener que firmar. Oficialmente aún no llega a mi ministerio, pero apenas llegue le vamos a dar opinión. Las autógrafas cuando vienen al Ejecutivo pasan a la presidencia del Consejo de Ministros quien recaba las opiniones de los ministerios del sector y luego propone una formula a la presidenta quien al final determina si firma o no", expresó.