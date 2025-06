Voto de confianza: Podemos Perú no será parte de las mesas de diálogo del Ejecutivo

La Bancada de Podemos Perú comunicó que no participará en la ronda de diálogo que desde hoy empezó la mandataria Dina Boluarte, junto al primer ministro Eduardo Arana, y titulares de otras carteras ministeriales.

Desde el Ejecutivo buscan presentar su nueva Política General de Gobierno a las bancadas congresales. El pedido del voto de investidura se llevará a cabo este jueves 12 de junio , desde las 9:00 a. m.

A través de sus redes sociales, Aron Espinoza, excongresista de la agrupación política entre 2020 y 2021 y actual regidor metropolitano de Lima, anunció que su partido no asistirá a Palacio de Gobierno.

"El partido Podemos Perú NO asistirá a Palacio de Gobierno porque la presidenta no tiene un plan claro para el país. La presidenta solo busca negociar prebendas a cambio de votos; y no nos prestaremos a ese juego", sostiene su cuenta de "X" (Twitter).