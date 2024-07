Walter Ayala no descarta candidatura de Pedro Castillo al Senado o plancha presidencial en 2026

El abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, descartó que el ahora recluido en Barbadillo vaya a postular a la Presidencia, sin embargo, deslizó la posibilidad que sí participe de los comicios para el Senado o plancha presidencial en 2026.

Lo afirmado fue en consecuencia de que tuvo una reunión con el expresidente el pasado lunes en la cárcel, a donde llegaron diversas personalidades para hacer alianzas con el exmandatario.

Walter Ayala aseguró que Castillo Terrones no podría participar de las elecciones presidenciales como cabeza de una plancha, puesto que él es el dignatario actual del Perú, precisando que la reelección no existe en territorio peruano.

El también exministro de Defensa aclaró que él y el profesor no reconocen al gobierno de Dina Boluarte

"En primer lugar él no puede postular porque fue elegido como presidente constitucional desde 2021 y 2026. (...) Él no va a postular a la Presidencia porque él es presidente actualmente y no hay reelección en la Constitución ni leyes", alegó.