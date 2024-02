Pedro Castillo anuncia creación de nuevo partido político 'Todo Con El Pueblo': "Vienen pidiéndomelo"

El expresidente de la República, Pedro Castillo, anunció la creación de un nuevo partido llamado 'Todo Con El Pueblo'. A través de una carta desde el penal de Barbadillo, este invitó a la ciudadanía a afiliarse a dicha organización política para realizar su inscripción.

De acuerdo a información brindada por el periodista del medio periodístico La Mula, esta carta cuenta con la firma del exmandatario Castillo Terrones, quien la habría escrito desde dicho establecimiento penitenciario.

De tal modo, en la carta firmada por el exmandatario, precisa que designa como coordinador nacional de dicho partido político al doctor Nicolás Bustamante Coronado, exministro de Transportes y Comunicaciones, durante la gestión presidencial de Pedro Castillo.

Cabe mencionar que, dicho pronunciamiento escrito tiene fecha de este jueves 8 de febrero del 2024, y en este, el exjefe de Estado, quien viene cumpliendo prisión en el penal de Barbadillo manifestó su compromiso con la "inquebrantable lucha por recuperar los derechos fundamentales del pueblo peruano".

Además, Pedro Castillo precisó, mediante su carta, que responde al "clamor de miles de compatriotas", que vendrían pidiéndole liderar la construcción de un instrumento político.

Como se recuerda, el abogado Eduardo Pachas ha renunciado a la defensa legal de Pedro Castillo en los procesos judiciales que se siguen en contra del expresidente de la República.

La medida fue dada a conocer por el propio letrado a través de sus redes sociales en la mañana de este jueves 08 de febrero. Allí, detalla que deja de ser el "abogado defensor" del exjefe de Estado indicando que "los barcos tienen un solo capitán".

"El día de hoy he dejado de ser abogado defensor de Pedro Castillo Terrones. Me estoy retirando de la defensa técnica, ya que los barcos, para ser dirigidos, no tienen dos capitanes, solo uno", se lee en la publicación de X.