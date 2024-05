Walter Ortiz tras desactivación de equipo especial PNP: "Estamos restructurando para que no haya injerencia política"

El ministro del Interior, Walter Ortiz, se refirió a la reciente orden de desactivación del Equipo Especial de la Policía Nacional del Perú (PNP) que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción (Eficcop), afirmando que dicha medida tiene por objetivo reestructurar la institución policial y así evitar que exista una injerencia política de su parte.

En declaraciones a la prensa, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) aseguró que existen congresistas y especialistas que están a favor de la medida tomada contra el Eficcop. Y es que, según sus propias palabras, detectó que dicha resolución ministerial sobre el equipo especial era ilegal e irregular.

"(...) Hay congresistas y muchos especialistas que están a favor. Esta es una norma, una resolución ministerial que nació írrita, es irregular, es ilegal (...) Al menos yo me he dado cuenta, yo he dispuesto que se investigue esa resolución porque vi que no tenía fundamento (...) simplemente estamos reestructurando para que la Policía no tenga esa injerencia política", dijo a los medios.