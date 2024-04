Wilfredo Oscorima: Werner Salcedo revela que gobernador de Ayacucho intentó venderle lujoso Rolex

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, aseguró ante la Fiscalía de la Nación, el pasado 4 de abril, que su par de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, le propuso venderle un lujoso reloj Rolex.

De acuerdo al reportaje de Punto Final, se trataría de un reloj de color dorado que el titular del Gobierno Regional de Ayacucho le entregó el pasado 17 de enero durante un desayuno en un restaurante de Miraflores.

Asimismo, Salcedo Álvarez precisó que Oscorima le proporcionó el Rolex para que lo utilice en la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales y apuntó que no acordó los "términos de devolución" del reloj y que, si quería comprarlo, debía comunicarse con el gobernador de Ayacucho.

"Me lo proporcionó para que lo pueda usar como presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, como también me propuso vendérmelo, no me precisó el monto el cual quería venderme dicho reloj, tampoco acordé los términos de devolución de dicho reloj, solamente que si me animaba a comprárselo le iba a comunicar (...) Me lo entregó sacándoselo de la muñeca y me lo dio, todo ello con motivo de mi presencia en la ciudad de Ayacucho", agregó.