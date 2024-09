Yury Toscano: "El Ministerio Público tuvo 20 años para capacitarse en investigación de delitos, pero no lo hizo"

En entrevista con Exitosa, el abogado experto en derecho policial, Yury Toscano, criticó que el Ministerio Público en todo este tiempo no haya creado una escuela de investigaciones de delitos, a diferencia de la PNP.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el especialista dio cuenta del largo periodo que ha tenido el MP para capacitarse en el área que ahora se le cuestiona; razón por la cual ahora habrían surgido las polémicas iniciativas legislativas que buscan facultar a la Policía Nacional.

"Estamos hablando de aclarar ciertos artículos del Código Procesal Penal, que mal entendió en la aplicación el fiscal. (...) En adelante, el Ministerio Público ha tenido 20 años para capacitarse en investigación del delito y no lo hizo, no se capacitó no existe una escuela de detectives fiscales", declaró para nuestro medio.