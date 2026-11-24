24/11/2026 / Exitosa Noticias / Salud

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Seguro Social de Salud (EsSalud) recordó que las mujeres que atraviesan situaciones de violencia pueden recibir orientación psicológica gratuita llamando a la Línea 107, opción 2. El servicio está disponible las 24 horas del día, durante todo el año, y busca brindar acompañamiento emocional y orientación a quienes necesitan ayuda.

Como parte de esta campaña de sensibilización, teleoperadoras de EsSalud protagonizaron un flashmob en la sede central de la institución. A través de música, carteles y mensajes de solidaridad, las trabajadoras transmitieron un mensaje a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia: no están solas y pueden buscar apoyo.

EsSalud promueve la Línea 107 contra la violencia hacia la mujer.

Cerca de 45 mil atenciones psicológicas

Según informó EsSalud, en lo que va del año, la Línea 107 ha recibido más de 231 mil llamadas a nivel nacional. De esta cifra, cerca de 45 mil corresponden a la opción 2, especializada en orientación psicológica.

Asimismo, se identificaron 191 casos de mujeres afectadas por diferentes formas de violencia, entre ellas agresiones físicas, psicológicas y sexuales, violencia patrimonial y tocamientos indebidos.

Frente a estas situaciones, los profesionales brindan contención emocional, orientan sobre las rutas de protección y coordinan la atención médica que cada caso requiera.

EsSalud promueve la Línea 107 contra la violencia hacia la mujer.

Keendy Rodas Tristán, subgerente de Atención al Asegurado de EsSalud, destacó que el servicio cuenta con profesionales preparados para escuchar sin juzgar, intervenir en situaciones de crisis y orientar a las mujeres sobre las alternativas de ayuda disponibles, en un espacio de atención confidencial y respetuoso.



Articulación con la Línea 100

Otra de las medidas implementadas es la interconexión entre la Línea 107 de EsSalud y la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Este mecanismo permite derivar directamente a las usuarias que necesitan protección especializada, sin que tengan que finalizar la llamada y comunicarse nuevamente.

De esta manera, se busca facilitar el acceso a los servicios de ayuda y evitar que las víctimas tengan que relatar repetidamente sus experiencias, reduciendo así el riesgo de revictimización.

EsSalud precisó que la Línea 107, opción 2, es gratuita y está disponible para toda la población, independientemente de si cuenta con EsSalud, SIS, un seguro privado o carece de cobertura médica.

EsSalud promueve la Línea 107 contra la violencia hacia la mujer.

Finalmente, la institución recordó que ninguna forma de violencia debe ser normalizada y exhortó a las mujeres a pedir ayuda ante cualquier situación de riesgo. Si necesitas orientación psicológica, llama gratis al 107, opción 2. No estás sola.