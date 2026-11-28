28/11/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Ante las intensas lluvias e inundaciones registradas en Piura, el Seguro Social de Salud (EsSalud) desplegó una comitiva a la región para inspeccionar los establecimientos médicos, verificar la operatividad de sus instalaciones e informar directamente a los asegurados sobre las medidas adoptadas para garantizar la continuidad de las atenciones.

La delegación estuvo encabezada por el gerente de Oferta Flexible de EsSalud, Óscar Broggi, y el subgerente de Proyectos Especiales, Milcíades Reátegui, quienes llegaron junto a especialistas y personal del área de Logística por encargo de la presidenta ejecutiva de la institución, Zulema Tomas.

Trasladan a pacientes con dengue por inundación

Como medida preventiva, el Hospital José Cayetano Heredia dispuso el traslado de aproximadamente 15 pacientes con dengue de la Unidad de Vigilancia Clínica (UVICLIN) hacia el auditorio del establecimiento, debido a un aniego registrado en la zona posterior del nosocomio, cercana al río Piura.

El gerente de Oferta Flexible explicó que los pacientes fueron reubicados con acompañamiento de profesionales de salud y acceso a sus respectivos medicamentos. Asimismo, precisó que el consultorio de Medicina Física y Rehabilitación fue trasladado a otros ambientes para evitar la interrupción de sus servicios.

EsSalud informó que los hospitales José Cayetano Heredia y Jorge Reátegui, el Hospital II de Talara, así como los establecimientos de Tambogrande, CAP Metropolitano y Castilla mantienen sus consultas médicas según la programación habitual.

EsSalud supervisa hospitales ante inundaciones en Piura.

En el Centro Quirúrgico también continúan las cirugías programadas, con excepción de dos intervenciones que fueron reprogramadas por precaución. Paralelamente, se supervisan los trabajos de limpieza en las instalaciones internas y externas del hospital para mantener condiciones seguras para pacientes y trabajadores.

Anuncian 25 nuevas camas hospitalarias

En medio de la emergencia por las lluvias, EsSalud anunció que el Hospital José Cayetano Heredia contará con 25 nuevas camas hospitalarias destinadas a su zona de expansión, con el objetivo de ampliar su capacidad de hospitalización y responder a la demanda de pacientes.

El anuncio se realizó durante una visita técnica en la que participaron representantes de EsSalud y el ministro de Salud, Luis Dyer. Durante el recorrido, las autoridades verificaron las condiciones operativas y logísticas necesarias para la próxima instalación del mobiliario clínico.

Refuerzan diagnóstico de dengue y leptospirosis

Por otro lado, la Gerencia Central de Operaciones supervisó el servicio de Laboratorio de la Red Asistencial Piura, considerado clave para detectar oportunamente enfermedades como el dengue y la leptospirosis.

Broggi indicó que gran parte de los pacientes que llegan durante esta temporada presentan síndrome febril y síntomas asociados al dengue. Estos ingresan por Emergencia y, según su condición clínica, son derivados a las áreas de vigilancia correspondientes para recibir tratamiento oportuno.

EsSalud supervisa hospitales ante inundaciones en Piura.

De esta manera, EsSalud reafirmó su compromiso de mantener las prestaciones de salud y fortalecer la capacidad hospitalaria en beneficio de los asegurados de Piura.