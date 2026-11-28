28/11/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Ante el aumento de casos de dengue en la provincia de Alto Amazonas, el Seguro Social de Salud (EsSalud) reforzó la capacidad de atención del Hospital I Yurimaguas con la incorporación de 16 camas adicionales y un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud para atender oportunamente a los pacientes y prevenir complicaciones.

Este establecimiento registra actualmente la mayor demanda de atenciones por dengue de toda la Red Asistencial Loreto, superando incluso al Hospital III Iquitos. Por ello, la institución dispuso medidas para fortalecer sus servicios y responder al incremento de pacientes.

Hospital cuenta con equipo médico especializado

Como parte del plan de contingencia, el Hospital I Yurimaguas habilitó camas adicionales en las áreas de Emergencia y Hospitalización. Además, implementó un equipo multidisciplinario exclusivo para la atención de pacientes febriles, integrado por dos médicos, una enfermera, un técnico asistencial y un profesional de laboratorio.

Este personal se encarga de realizar evaluaciones clínicas, diagnósticos y monitoreo permanente, con especial atención a la identificación temprana de signos de alarma para evitar que los pacientes desarrollen cuadros graves.

Un aspecto destacado es que, pese a concentrar la mayor demanda de pacientes con dengue de la Red Asistencial Loreto, el Hospital I Yurimaguas no registra fallecidos por esta enfermedad hasta la fecha. Según EsSalud, este resultado está relacionado con las acciones de vigilancia, seguimiento y atención oportuna que desarrolla el establecimiento.

EsSalud incorpora 16 camas adicionales en el Hospital I Yurimaguas.

EsSalud exhorta a la población a no automedicarse

Frente a este panorama, el gerente de la Red Asistencial Loreto exhortó a la ciudadanía a evitar la automedicación y acudir al establecimiento de salud más cercano ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, molestias detrás de los ojos, dolores musculares y malestar general.

Asimismo, recomendó prestar especial atención a los niños pequeños, adultos mayores y gestantes, por ser grupos que requieren mayor vigilancia.

Advirtió que señales como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes o sangrado pueden indicar complicaciones, por lo que se debe acudir inmediatamente al servicio de Emergencia.

EsSalud incorpora 16 camas adicionales en el Hospital I Yurimaguas.

Con estas medidas, EsSalud busca fortalecer la respuesta sanitaria frente al dengue en Yurimaguas y garantizar una atención oportuna a los asegurados de la región Loreto.