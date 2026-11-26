26/11/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Con el objetivo de acercar los servicios de salud a miles de asegurados, Hospital Perú de EsSalud cumple 20 años recorriendo el territorio nacional. Esta unidad itinerante ha brindado 271 285 atenciones médicas en lo que va del 2026, mediante operativos que permiten llevar consultas especializadas, procedimientos y cirugías a diferentes regiones del país.

Dos décadas acercando la salud a los asegurados

Creado en noviembre de 2006, Hospital Perú se ha consolidado como una estrategia de descentralización de los servicios médicos, especialmente en zonas donde se requiere reforzar la capacidad de atención de los establecimientos asistenciales.

Esta labor forma parte de los lineamientos de gestión impulsados por la presidenta ejecutiva de EsSalud, Dra. Zulema Tomas Gonzáles, orientados a reducir las listas de espera, ampliar el acceso a especialidades médicas y garantizar una atención más cercana y oportuna para los asegurados.

Hospital Perú de EsSalud cumple 20 años recorriendo el país.

42 operativos médicos en distintas regiones

En lo que va del año, Hospital Perú, adscrito a la Gerencia de Oferta Flexible (GOF), ha desarrollado 42 operativos médicos en regiones como Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto.

El gerente de Oferta Flexible de EsSalud, Dr. Alfredo Broggi, destacó que estas intervenciones permiten ampliar la cobertura de atención y agilizar los procedimientos médicos y quirúrgicos que requieren los pacientes.

Las brigadas están conformadas por profesionales de diversas especialidades, entre ellas medicina interna, pediatría, oftalmología, cardiología, ginecología, gastroenterología, neurología, urología y cirugía general. También cuentan con servicios de apoyo al diagnóstico, como laboratorio clínico, rayos X, ecografía y densitometría.

Hospital Perú de EsSalud cumple 20 años recorriendo el país.

Más de 800 cirugías en lo que va del año

Uno de los principales aportes de esta estrategia es la atención de pacientes que esperan una intervención quirúrgica. Durante el 2026, Hospital Perú ha realizado 801 operaciones.

De este total, 446 corresponden a cirugías de cataratas, mediante el operativo «Verte otra vez», iniciativa que busca recuperar la salud visual de los pacientes y mejorar su autonomía. Asimismo, se han efectuado 355 intervenciones de cirugía general.

Hospital Perú de EsSalud cumple 20 años recorriendo el país.

Hospital Perú llegará a Áncash, Cusco y Puno

Como parte de las actividades por sus 20 años de creación, esta unidad itinerante continuará extendiendo sus servicios con nuevos operativos médicos en Áncash, Cusco y Puno.

Las próximas intervenciones permitirán atender consultas, realizar procedimientos especializados y contribuir a reducir la demanda pendiente en los establecimientos de salud de estas regiones.

A dos décadas de su creación, Hospital Perú mantiene su labor de llevar atención médica especializada a diferentes localidades del país, con el propósito de que la distancia no represente un impedimento para acceder a los servicios de salud.

Hospital Perú de EsSalud cumple 20 años recorriendo el país.

De esta manera, EsSalud busca fortalecer su cobertura asistencial y acercar los servicios médicos a más asegurados a nivel nacional.