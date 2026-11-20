20/11/2026 / Exitosa Noticias / Salud

El Seguro Social de Salud (EsSalud) incorporó equipamiento médico valorizado en S/ 2 935 943,50 en los establecimientos de la Red Prestacional Sabogal, gracias a la donación de la Universidad Privada Norbert Wiener. La implementación beneficiará a más de un millón de asegurados del Callao, Lima Norte y el Norte Chico, con mejores herramientas para diagnósticos y tratamientos especializados.

Nuevos equipos permitirán reducir tiempos de espera y ampliar cirugías

La tecnología incorporada fortalecerá los servicios de cardiología, oftalmología, cirugía, rehabilitación y radiodiagnóstico. Entre los principales beneficios destaca la reducción proyectada de los tiempos de espera para estudios cardíacos, de 45 a 30 días, así como la ampliación de la capacidad quirúrgica de los establecimientos.

La entrega se realizó en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, en el marco del convenio de cooperación docente-asistencial entre EsSalud y la Universidad Norbert Wiener. La ceremonia contó con la participación del gerente general de EsSalud, Richard León Vargas; la gerente de la Red Prestacional Sabogal, Dra. Carmen Terrazas Obregón; y representantes de la casa de estudios.

El gerente general de EsSalud destacó que esta alianza permitirá fortalecer la capacidad resolutiva de los establecimientos y brindar mejores herramientas a los profesionales de salud.

EsSalud recibe equipos médicos para mejorar la atención de sus asegurados.

"Con el respaldo de nuestra presidenta ejecutiva, la doctora Zulema Tomas, concretamos un convenio con la Universidad Norbert Wiener que representa una inversión cercana a los 3 millones de dólares en equipamiento biomédico para la Red Prestacional Sabogal. Esta alianza con el sector privado dota a nuestro personal de las herramientas idóneas para brindar una atención de calidad a los asegurados", señaló.

Cardiología y oftalmología contarán con nueva tecnología

El Servicio de Cardiología del Hospital Sabogal recibió tres equipos Holter para monitorear la actividad cardíaca. Con estos dispositivos se proyecta realizar aproximadamente 500 estudios mensuales y reducir la espera de 45 a 30 días.

En Oftalmología se incorporaron dos tomógrafos oftálmicos para los hospitales Sabogal y Luis Negreiros Vega. Este último establecimiento podrá realizar evaluaciones especializadas a unos 300 pacientes cada mes.

La capacidad quirúrgica también se fortalecerá con tres torres de cirugía laparoscópica y tres electrobisturís. Dos torres permitirán habilitar salas de operaciones en el Hospital Sabogal, con una capacidad potencial de 240 cirugías, mientras que la tercera será destinada al Hospital Luis Negreiros Vega.

EsSalud recibe equipos médicos para mejorar la atención de sus asegurados.

Equipamiento fortalecerá servicios de rehabilitación

El Centro de Atención Primaria Negreiros recibió un tanque de hidroterapia, lámparas infrarrojas, un tanque de parafina y cuatro equipos de electroterapia, entre otros dispositivos, que beneficiarán a 5857 asegurados.

Asimismo, el Hospital Luis Negreiros Vega incorporó un tanque de hidroterapia de 24 compresoras y un equipo portátil de electroterapia para mejorar la recuperación de sus pacientes.

En el Hospital Sabogal también se reforzó el Servicio de Microbiología con una autoclave vertical y una congeladora. A ello se suma un equipo de rayos X rodable tipo arco en C, que permitirá obtener imágenes en tiempo real durante diversos procedimientos médicos.

Donación permitirá ahorrar más de S/ 4.5 millones al año

Durante la ceremonia, la presidenta ejecutiva de la Universidad Norbert Wiener y del Instituto Carrión, Olga Horna, resaltó que esta donación contribuye al fortalecimiento de los servicios de salud y permite generar un impacto positivo en miles de familias.

Además de ampliar la capacidad asistencial, la incorporación de estos dispositivos permitirá reducir progresivamente la dependencia del alquiler de tecnología médica. Según las proyecciones institucionales, esta medida podría generar un ahorro de S/ 375 964 mensuales, equivalente a más de S/ 4.5 millones anuales, recursos que podrán destinarse al fortalecimiento de otros servicios de salud.

EsSalud recibe equipos médicos para mejorar la atención de sus asegurados.

Con esta donación, EsSalud busca mejorar la oportunidad de los diagnósticos, ampliar la capacidad quirúrgica y brindar mejores condiciones de atención a más de un millón de asegurados de la Red Prestacional Sabogal.