Villa El Salvador: Gobierno de Taiwán y Exitosa entregan donación a olla común "El Muy Muy"

En un contexto donde la crisis económica y el alza de precios han golpeado a las familias más vulnerables del país, el Gobierno de Taiwán, en coordinación con la campaña solidaria 'Salva una Olla' de Exitosa, realizó una importante donación de víveres a la olla común "El Muy Muy", ubicada en Villa El Salvador.

El aporte incluyó alimentos de primera necesidad como arroz, azúcar, agua de mesa, costales de camote, papa y camote, fideos, aceite, menestras, leche, chocolatada, avena y productos básicos que permitirán a esta comunidad seguir brindando alimentación a quienes más lo necesitan.

La entrega fue recibida con emoción por las mujeres encargadas de la olla común, quienes día a día trabajan para garantizar un plato de comida a sus vecinos, que cocinan todos los días en el desayuno, almuerzo y cena desde hace 4 años.

En declaraciones a Exitosa, Isabel Mamani una de las integrantes de la olla común "El Muy Muy", en el asentamiento humano 200 millas, recorrieron las playas del sur para poder recolectar los Muy Muy para no dejan en hambre a las personas que perdieron el trabajo por el COVID-19.

Así mismo mostró un alivio por la gran ayuda para los más vulnerables asegurando que cocinarán sus platos tradicionales. pidiendo que no se olviden de ellos ya que hace dos años no recibían ayuda .

"Gracias Exitosa y Taiwán, por todos nuestros alimentos, hay niños y ancianos que necesitan, en la pandemia no había que comer nos fuimos a la playa a traer muy muy e hicimos variedad de comidas, eso nos levantó porque había personas que no podían trabajar, hace dos años no recibimos ayuda", comentó una de las coordinadoras.