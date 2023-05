Facebook: ¿Qué sucede si pulsan varias veces el botón de 'like' por 30 segundos?

18/05/2023 / Exitosa Noticias / Tecnología

La red social de pertenencia de Mark Zuckerberg, Facebook, ha mostrado algo peculiar en los últimos días que ha alarmado a los usuarios. Algunos refieren que si pulsan el botón like por 30 segundos ocurre algo singular. Si quieres saber de qué se trata aquí te lo contamos.

¿Reaccionamos por reaccionar?

Poner me encanta, me importa, me divierte, me asombra, me entristece y me enoja es algo tan habitual y rutinario que siempre lo hacemos en Facebook; sin embargo, hacerlo de manera constante y por el lapso de 30 segundos podría traerte complicaciones.

¡Podrías ser baneado! Pero ojo, de manera temporal. Según usuarios de esta red social, al oprimir repetidamente "me gusta" (like) hará que te aparezca un mensaje que te informe que ya no podrás usar esta función por un tiempo.

Al parecer esta forma indiscriminada de actuar en esta red social envía una señal como de "spam" y te desactiva el hecho de dar "me gusta", comentar, publicar y otras acciones.

Mensajes de Facebook

Al ser 'baneados' es común encontrar mensajes como estos: "Limitamos la frecuencia con la que puedes publicar, comentar o realizar otras acciones durante un periodo determinado para proteger a la comunidad frente al spam. vuelve a intentarlo más tarde", es un primer mensaje enviado por la red de Zuckerberg.

Ahora, si sigues intentando en dar más "me gustas" a una misma publicación te saldría otro mensaje, pero mucho más radical: "Tu cuenta está restringida durante una hora. Tu actividad en la cuenta no cumple con las normas comunitarias, por lo que no puedes realizar algunas de tus acciones habituales", así que debes tomar en cuenta que no podrás interactuar por ese periodo de tiempo en tu cuenta habitual.

¿A qué se debe esta decisión de Facebook?

Según información proporcionada en el blog oficial de Facebook, menciona que la decisión de limitar el uso en determinadas funciones de la red social como el botón 'like' se debe para evitar el uso inadecuado de este y proteger del acoso y el spam a los usuarios.

Asimismo, Facebook destaca que estos límites dependen de distintos factores como la frecuencia y la cantidad de likes que realice el usuario. Agrega además que los que hagan uso indiscriminado de la pulsación de dicho botón, se les mostrará una advertencia o simplemente no podrán usar el botón 'me gusta' por un determinado tiempo.

Por ello, deben pensar mil veces si pulsan el botón 'like' varias veces por 30 segundos o más. No querrán terminar siendo baneados de Facebook, ¿o sí?