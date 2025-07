Tinder y su nueva función que promete acabar con los perfiles falsos

04/07/2025 / Exitosa Noticias / Tecnología

Con tanta gente usando apps de citas, la seguridad se ha vuelto un dolor de cabeza por culpa de los perfiles falsos. Pero Tinder se ha puesto las pilas y lanzó Face Check, una nueva función que te pedirá un videoselfi para verificar que eres real. Así buscan que conocer gente en la app sea más seguro.

¿Cómo funciona el Face Check de Tinder?

Si eres nuevo en Tinder en Estados Unidos, prepárate para grabarte. La cosa es así: cuando te registres, la app te va a pedir que uses la cámara frontal de tu celular para hacer un video corto.

No te preocupes, ese video no se guarda tal cual. Lo que hace Tinder es usar una inteligencia artificial que crea un "mapa facial cifrado e irreversible". En palabras claras, es como una huella digital de tu cara, pero que no se puede convertir de nuevo en una foto.

Ese "mapa" lo comparan con las fotos que subiste a tu perfil y con otras bases de datos internas. ¿Para qué? Para asegurarse de que no estás usando fotos de otra persona o creando varias cuentas. Si todo cuadra, ¡perfecto! Te dan una insignia de verificación en tu perfil, para que todos sepan que eres una persona real. Si no, pues tu registro no pasa.

Según Tinder, una vez que te verifican y te dan la insignia, borran el videoselfi. Eso sí, el mapa facial lo guardan para futuros controles de seguridad.

Yoel Roth, director de confianza y seguridad de Match Group, la empresa dueña de Tinder, explicó que esto es parte de un esfuerzo más grande para cuidarnos de perfiles falsos, robots y gente que se hace pasar por otros. "Face Check busca confirmar que la persona es real y no un bot ni una cuenta falsa", expresó.

Menos estafas y más confianza

Aunque recién lo están soltando en Estados Unidos, el Face Check no es novedad. Ya lo habían probado como experimento en Colombia y Canadá, y según Tinder, les fue de maravilla. Las pruebas ayudaron a bajar la cantidad de quejas por cuentas falsas y la gente que se verificó se sintió más segura de que los otros perfiles eran auténticos.

Esta tecnología se suma a otras herramientas que Tinder ya venía usando, como el escaneo del iris o la verificación de identidad con documentos oficiales, que ya funciona en algunos países como España. Todo esto es la respuesta de la app a un problema que ha crecido un montón: los perfiles falsos para engañar o estafar.

Con esta nueva función, Tinder busca marcar distancia de los perfiles falsos que circulan en las apps de citas. La herramienta Face Check ya empezó a aplicarse en Estados Unidos y usa reconocimiento facial para verificar que la persona detrás del perfil sea real.