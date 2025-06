Así puedes ocultar tu red Wi-Fi para evitar que tus vecinos intenten conectarse

27/06/2025 / Exitosa Noticias / Tecnología

¿Tu internet va lento aunque ya cambiaste la contraseña mil veces? De repente ya es momento de hacer algo más. Si sientes que algún vecino anda colgándose de tu Wi-Fi —sea por descuido o por "vivo"—, una buena opción es esconder tu red para que nadie más la vea ni intente conectarse sin permiso.

Es una opción fácil de usar, aunque pocos la conocen, y puede ayudarte un montón si quieres que nadie más vea tu red ni intente colgarse sin permiso. No te preocupes si no eres experto en tecnología: aquí te explicamos todo paso a paso.

Cómo ocultar tu red Wi-Fi

Cada vez que activamos el Wi-Fi en el celular, la laptop o la TV, el dispositivo busca todas las redes disponibles cerca. Pero si ocultas el SSID, esta desaparece de la lista.

¿Qué significa eso? Que aunque algún vecino tenga tu contraseña, no podrá hacer nada si ni siquiera ve tu red. Es como ponerle una capa de invisibilidad a tu señal: nadie sabrá que está ahí, pero tú seguirás conectado sin problema.

Y tranquilo, ocultar tu red Wi-Fi es más fácil de lo que suena:

Abre Google Chrome, Firefox o el navegador que más te guste desde un equipo que ya esté conectado a tu red.

En la barra de direcciones, escribe 192.168.1.1 o 192.168.0.1 .

o . Se abrirá el panel de administración del router.

Te pedirá un usuario y una contraseña . Esos datos suelen estar pegados en una etiqueta detrás o debajo del router.

. Esos datos suelen estar pegados en una etiqueta detrás o debajo del router. ¿No entran? Llama a tu proveedor de internet. Ellos te dan las credenciales.

Una vez dentro, busca algo como "Wireless Settings", "Wireless Network" o "Red inalámbrica". Ahí verás la opción "Ocultar SSID" o "Hide SSID". Actívala, guarda los cambios y, listo, tu red dejará de aparecer entre las disponibles.

Cámbiale el nombre y la clave

Aprovecha ese momento para hacer algo igual de importante: cambia el nombre de tu red y la contraseña, sobre todo si aún usas las que vienen de fábrica. Esas suelen ser fáciles de adivinar o buscar en internet.

Los expertos recomiendan usar una contraseña bien complicada, con letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Mientras más enredada, mejor. Así, será casi imposible que alguien intente adivinarla y meterse en tu red sin permiso.

¿Cómo conectar un nuevo equipo?

Al ocultar tu red, ya no aparecerá en la lista de Wi-Fis disponibles. Pero eso no significa que no puedas conectarte. Cuando tengas un nuevo equipo —ya sea un celular, tablet o laptop— solo tienes que agregar la red de forma manual:

En Android, anda al final de la lista de redes y dale a " Añadir red ".

". Escribe el nombre exacto de tu red oculta.

Selecciona el tipo de seguridad (normalmente WPA/WPA2 ).

). Ingresa tu clave.

Eso mismo puedes hacer en Windows, iPhone, Mac o cualquier otro sistema. En todos hay una opción para agregar redes no visibles.

Ocultar tu red Wi-Fi no es magia, pero sí una forma muy efectiva de evitar que vecinos o extraños intenten conectarse sin permiso. No necesitas ser técnico ni hacer mil configuraciones: con solo activar una opción, tu red desaparece del radar ¿El resultado? Una conexión más rápida, segura y totalmente tuya.