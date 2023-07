WhatsApp se despide de los 'estados' e implementará nueva función mejorada

WhatsApp se ha convertido en la principal aplicación de mensajería a través de los años y cada vez viene agregando funciones, como los 'estados', los cuales ahora van pasar al recuerdo para dar paso a una nueva función.

Como se sabe, WhatsApp implementó hace algunos años la función de estados con el objetivo que los usuarios puedan compartir textos, fotos y videos que eran eliminados automáticamente después de 24 horas.

Sin embargo, parece que la era de los 'estados' llegará a su fin, después que el portal WABetaInfo.com indique que Meta ha decidido reemplazarlos con una nueva opción que busca ofrecer mayores posibilidades y una experiencia más enriquecedora.

Con la eliminación de los "Estados", WhatsApp busca ofrecer a los usuarios una experiencia renovada y más versátil a través de las "Actualizaciones", lo cual supone un cambio importante en el uso de esta popular aplicación de mensajería instantánea.

Esta nueva función que se asemeja a Telegram, permitiría a los usuarios suscribirse a chats sin necesidad de mostrar información personal como el número de teléfono o la identificación.

A diferencia de las comunidades ya existentes, los canales no tendrán límites de integrantes y no requieren que cumplan algún requisito.

El contenido será enviado por el creador y los suscriptores no podrán responder ni enviar mensajes. Solo visualizar la multimedia recibida.

Se espera que la nueva función de WhatsApp este disponible en las próximas actualizaciones, tanto en Android como en IOS.

El portal de tecnología antes mencionado, difundió un comunicado donde resalta la implementación de esta nueva operatividad.

En ese sentido, subraya las dificultades de algunos usuarios en utilizar esta particularidad del aplicativo de mensajería de Meta, debido a problemas técnicos como la cámara de los teléfonos móviles.

"Creemos que esta función es muy útil en situaciones específicas. En particular, a lo largo de los años, algunos usuarios no pudieron utilizar WhatsApp Web porque la cámara de su dispositivo no funcionaba. Como resultado, no podían escanear el código QR", indicó en un primer momento.