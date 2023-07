WhatsApp Web: Así podrás iniciar sesión sin escanear código QR

¡Se vienen novedades en WhatsApp Web! El servicio de mensajería que se puede manejar desde una computadora ya no tendrá la necesidad de escanear un código QR para que entre en funcionamiento. Aquí te indicamos cómo.

El portal WABetaInfo difundió un comunicado donde resalta la implementación de esta nueva operatividad.

En ese sentido, subraya las dificultades de algunos usuarios en utilizar esta particularidad del aplicativo de mensajería de Meta, debido a problemas técnicos como la cámara de los teléfonos móviles.

"Creemos que esta función es muy útil en situaciones específicas. En particular, a lo largo de los años, algunos usuarios no pudieron utilizar WhatsApp Web porque la cámara de su dispositivo no funcionaba. Como resultado, no podían escanear el código QR", indicó en un primer momento.