Abogado de Pedro Castillo presenta medida cautelar ante la CIDH por presunta vulneración de los DD.HH.

14/03/2025 / Exitosa Noticias / Política

El abogado del expresidente Pedro Castillo, Walter Ayala, anunció que han presentado una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de que la OEA se pronuncie sobre la sala que se encuentra juzgando al expresidente.

En ese sentido, sustentó el requerimiento con el presunto adelanto de opinión que habría dado la jueza Norma Carbajal Chávez en una de las audiencias por el caso golpe de Estado.

"Hemos presentado, ahora, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar para que la OEA se pronuncie sobre este tribunal imparcial que actualmente está juzgando al presidente Castillo y también por las medidas contra los derechos humanos que se están haciendo contra él", comentó el también exministro de Defensa.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, anunció que su defensa ha presentado una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que la OEA se pronuncie sobre el tribunal que se encuentra... pic.twitter.com/hXnDipsjVT — Exitosa Noticias (@exitosape) March 15, 2025

Expresidente descarta haber levantado huelga de hambre

A través de su cuenta de X (Twitter), el exmandatario se pronunció para descartar el levantamiento de la huelga de hambre que inició desde el penal de Barbadillo a inicios de la semana y que lo llevó a sufrir una descompensación.

"Los medios de comunicación serviles y las instituciones de la dictadura mienten: NO he levantado mi huelga de hambre seca. Sigo firme, resistiendo esta farsa judicial y la persecución política. No claudicaré porque mi lucha es por el Perú profundo. ¡Hasta la victoria!", señala el tuit.

Los medios de comunicación serviles y las instituciones de la dictadura mienten: NO he levantado mi huelga de hambre seca. Sigo firme, resistiendo esta farsa judicial y la persecución política. No claudicaré porque mi lucha es por el Perú profundo. ¡Hasta la victoria! pic.twitter.com/YLl0nSSXmQ — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) March 15, 2025

Dicha postura fue ratificada por su abogado en nuestros estudios. El letrado dejó en claro que la jueza "no estuvo bien informada" y que el exjefe de Estado continúa con su huelga "donde no consume alimento alguno, ni agua".

Medida fue vaticinada por Benji Espinoza

En entrevista con Exitosa Noticias, el exabogado de Pedro Castillo, Benji Espinoza, sostuvo que el expresidente buscará llegar a instancias internacionales para intentar hacer prevalecer sus derechos humanos.

"Castillo considera que su suerte está echada. Yo creo que está jugando sus cartas pensando en los escenarios de protección de los derechos humanos, por ejemplo, plantear una demanda ante la Comisión Interamericana, una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, reclamando indebido proceso", sostuvo.

Asimismo, agregó que como parte de un plan podría alegar la figura de la indefensión, en el sentido de decir que: "me han impuesto abogados defensores con los cuales yo no he hablado nada, entonces cómo me han podido haber defendido", afirmó.

El expresidente recurre a una nueva instancia para hacer prevalecer sus derechos, por una supuesta vulneración a los mismos y al debido proceso.