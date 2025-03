Hermanos Yaipén se unen a la marcha contra la criminalidad: "Estamos cansados de tantas muertes"

Este viernes 21 de marzo, decenas de artistas convocaron a una marcha masiva contra la criminalidad como medida de protestas a las constantes amenazas y ataques que vienen sufriendo en los últimos meses.

Por ello, Exitosa conversó con Walter Yaipén, fundador del grupo Hermanos Yaipén, para conocer sus sensaciones acerca de la coyuntura que le toca vivir a su rubro. Como se recuerda, esta iniciativa se originó luego del trágico asesinato de Paul Flores, cantante de Armonía 10, luego que el bus de la orquestas sea atacado por dos sicarios a bordo de una moto lineal.

El reconocido músico se dirigió principalmente al gobierno de Dina Boluarte para que pueda tomar las acciones que sean necesarias y poder frenar la ola de delincuencia, inseguridad, sicariato y extorsión que se vive.

"Nosotros venimos a exigir a las autoridades, al gobierno a que pongan un alto a lo que está pasando. Los peruanos ya no podemos caminar libres en las calles, ya no podemos tener un negocio, ya no podemos hacer nada sin que exista un miedo de la delincuencia que está atacando. Júntense, hagan algo, el Perú los necesita. Así como nosotros los elegimos ahora está en sus manos de hacer todo lo que sea necesario para protegernos", indicó.