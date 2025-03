Marcha contra la inseguridad: Se registra fuerte enfrentamiento entre manifestantes y policías en la Plaza San Martín

Durante las marchas pactadas para este viernes 21 de marzo, se registró un fuerte enfrentamiento entre manifestantes e integrantes de la Policía Nacional del Perú en plena Plaza San Martín.

Según se pudo conocer, este grupo de protestantes se trataría de estudiantes de la Universidad Mayor de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Como se observa en las imágenes, estos jóvenes buscaban avanzar con dirección a la avenida Abancay, pero fueron interceptados por este contingente policial que buscaba contenerlos.

En esa misma línea, los agentes del orden lanzaron una bomba lacrimógena lo que generó la molestias de estos manifestantes que respondieron a esta acción golpeándolos y lanzando diferentes proyectiles.

Por suerte, no se registró heridos y luego de varios minutos la tranquilidad se recuperó en la Plaza San Martín el cual fue el punto de encuentro de esta marcha convocada por los principales artistas musicales del medio nacional.

Horas más temprano, un hecho similar tuvo lugar en la avenida Abancay donde otra multitud buscaba llegar hasta el Congreso de la República. En ese momento, un cordón policial se interpuso en su camino frenando su paso.

Fue ahí que la gente logró romper esta barrera humana, pero los agentes los interceptaron generándose un enfrentamiento.

Walter Yaipén, fundador de la popular orquesta Hermanos Yaipén, se hizo presente junto a los integrantes de la agrupación para hacer sentir su voz de protesta.

El músico indicó que están cansados de que se registren tantas muertes en las últimas semanas por lo que exigió al gobierno de Dina Boluarte a tomar las acciones necesarias para mejorar esta situación.

"Nosotros venimos a exigir a las autoridades, al gobierno a que pongan un alto a lo que está pasando. Los peruanos ya no podemos caminar libres en las calles, ya no podemos tener un negocio, ya no podemos hacer nada sin que exista un miedo de la delincuencia que está atacando. Júntense, hagan algo, el Perú los necesita. Así como nosotros los elegimos ahora está en sus manos de hacer todo lo que sea necesario para protegernos", indicó.