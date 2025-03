Músicos y sociedad civil de Piura y Lima marcharán contra la inseguridad este viernes: "Es momento de unirnos"

Eufenio Tocto Salvador, vicepresidente de la Asociación de Músicos de Piura, anunció que el día de la mañana, viernes 21 de marzo, los músicos y la sociedad civil de Piura y Lima marcharán contra la inseguridad ciudadana, flagelo que viene causando la muerte de más de 400 personas en lo que va del año.

En entrevista con Nicolás Lúcar, el representante del gremio musical de Piura fue enfático en decir que han adoptado dicha postura, puesto que, "esta situación ya rebalsó el vaso", referencia al asesinato de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, el último domingo en la vía de Evitamiento.

"Estamos indignados toda la población peruana porque todos los días matan a un hermano peruano que está con su negocito, con sus cositas saliendo adelante. Un emprendedor lo asesinan, no es justo. Estamos desprotegidos, no tenemos Estado, no tenemos Congreso", reclamó en "Hablemos Claro".