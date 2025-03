Boluarte sobre moción de censura contra Santiváñez: "Confío en que imperará la prudencia y no el cálculo político"

Este viernes 21 de marzo, el Congreso de la República debatirá la moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien viene siendo señalado como el principal responsable de la ola de inseguridad, extorsión y sicariato que atraviesa el país.

Por ello, diversas voces del gobierno como Gustavo Adrianzén, Morgan Quero, entre otros, han manifestado su rechazo ante esta posible medida asegurando que su trabajo al frente del Mininter debe continuar.

Como era de esperarse, la misma presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció sobre la posible salida de Juan José Santiváñez la cual están en manos del parlamento. La mandataria aseguró que confía en el criterio del Congreso de la República ya que a su consideración, quienes piden la salida del titular del Interior solo buscan desestabilizar a su gobierno.

"Confío en que imperará la prudencia y no el cálculo político. No hay que caer en el juego de esas fuerzas oscuras que quieren ver caer no solo a un ministro que está haciendo bien su trabajo, sino también a nuestro gobierno. Esas fuerzas que quieren caos y el desgobierno para recuperar el poder que han perdido", indicó.