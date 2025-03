Nicolás Lúcar presente en la marcha contra la criminalidad: "Esto es el sentimiento legítimo de la gente"

El conductor de Exitosa, Nicolás Lúcar se hizo presente en la gran marcha contra la criminalidad que fue convocada para este viernes 21 de marzo en le Plaza San Martín. El periodista se sumó a la indignación de la gente y aseguró que también se siente cansado de las muertes que a diario se reportan en todo el país.

Como se recuerda, esta iniciativa se fue generando a raíz del trágico asesinato de Paul Flores cuando se encontraba al interior del bus de la orquesta Armonía 10. A partir de ahí, las principales agrupaciones alzaron su voz para exigir al gobierno de Dina Boluarte a tomar las acciones necesarias para frenar este flagelo.

Al igual que los músicos, artistas y bandas de nuestro medio, personajes de la televisión de sumaron a esta protesta que tiene como punto de inicio el centro histórico de Lima. Por ello, Nicolás Lúcar dijo presente en dicha marcha y felicitó a los líderes de las agrupaciones que hoy lideran esta respuesta de la población.

"He venido hoy como ciudadano a apoyarlos y agradecer su coraje. Esta gente no está guiando hoy día, los artistas que nos alegran la vida nos están mostrando el camino. No podemos seguir siendo ciudadanos pasivos con todo lo que nos está pasando", indicó.