"Nuestros hijos son amenazados": Padres de colegios privados se suman a marcha contra la inseguridad

La presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Colegios Privados del Perú (Acopri), Miriam Ramírez, confirmó que su sector participará en la marcha contra la inseguridad programada para el viernes 21 de marzo a las 5:00 p. m. en la Plaza San Martín. Enfatizó que su única motivación es la protección de sus hijos y rechazó cualquier intento de politización del movimiento.

Ramírez reafirmó que los padres de familia marcharán junto a artistas, ciudadanos y diversos sectores que han manifestado su indignación ante la creciente ola de violencia e inseguridad en el país.

En un discurso previo, la presidenta Dina Boluarte afirmó que la movilización estaría impulsada por un sector denominado "caviar". En respuesta, Miriam Ramírez aseguró que no se debe politizar el clamor ciudadano, pues las cifras demuestran que el país enfrenta un grave problema de violencia e inseguridad.

"Si va a ser así, entonces el Perú entero ya es caviar. No podemos seguir con amenazas ni politizarlo todo. Las cifras no mienten, estamos viviendo la violencia de las violencias. Si seguimos así, llegaremos a un punto sin retorno. Nos agrada que en esta última semana se hayan puesto las pilas, pero es tarde, señores. Tarde", enfatizó.

Finalmente, la presidenta de Acopri resaltó el temor de los padres de familia, quienes se ven obligados a buscar medidas de protección para sus hijos ante la falta de una estrategia efectiva de seguridad.

"¿Qué quieren que hagamos como madres y padres de familia? ¿Que no expresemos nuestro desacuerdo con una estrategia que no está funcionando? Esto ya no es una simple protesta, es un grito de desesperación. Tenemos que proteger a nuestros hijos porque ustedes no lo están haciendo. Por eso vamos a salir juntos a marchar", concluyó.