Marisol Pérez Tello al ministro del Interior por crisis de inseguridad: "Ya está censurado por el pueblo"

La exministra de Justicia, Marisol Peréz Tello, aseguró que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez ya se encuentra "censurado por el pueblo" tras el aumento de los índices de criminalidad. Asimismo, cuestionó al Ejecutivo y al Congreso por esta situación.

Este viernes 21 de marzo, el Pleno del Congreso debatirá las mociones de censura contra el titular del Ministerio del Interior (Mininter) por la crisis de inseguridad que azota al país. En ese marco, distintas figuras del ámbito político se pronunciaron, entre ellos Marisol Pérez Tello, quien en una entrevista no dudó en cuestionar a Juan José Santiváñez por no tener una estrategia adecuada para su lucha contra el crimen organizado.

Asimismo, sostuvo que el rechazo popular al ministro Santiváñez se debe a que "no ha sido capaz de diseñar un plan de seguridad que nos dé confianza" y durante el tiempo de su gestión "ha perdido credibilidad y legitimidad".

Seguidamente, Pérez Tello criticó al Congreso por la demora de recolección de firmas para la moción de censura contra Santiváñez y esperar a que un terrible hecho generara conmoción en el país para reaccionar como el reciente asesinato de Paul Flores durante un ataque al bus de la orquesta de cumbia Armonía 10. Con ello, los parlamentarios reflejarían "poca claridad de los dolores que sufre el Perú".

"Como colegiado, es un desastre. No gozan del respeto de la gente y no tienen credibilidad. Por eso los músicos que capturan el sentimiento de la gente, convocaron a la marcha, luego dijeron que no y después volvieron a confirmarla. Esto es porque es una marcha ciudadana genuina, no un acto político", agregó en referencia a la marcha por la paz que se desarrollará hoy en la Plaza San Martín.