¡Entrada gratuita! Explora las emocionantes actividades del renovado Parque de la Amistad

12/07/2023 / Exitosa Noticias / Viajes y turismo

Si no tienes planes para este fin de semana, en esta nota descubrirás las emocionantes actividades que puedes disfrutar en el Parque de la Amistad. Este lugar es el escenario perfecto para vivir un día inolvidable. Con su entrada completamente libre, este parque ofrece una amplia gama de opciones para todos los gustos y edades.

Si buscas una experiencia deportiva, un espacio para conectarte con la naturaleza o simplemente un lugar tranquilo para relajarte, el Parque de la Amistad es el destino ideal. No pierdas más tiempo y aprovecha al máximo todas las atracciones que este lugar tiene reservadas para ti.

Hermosos paisajes

Los hermosos jardines del Parque de la Amistad destacan por su exuberante vegetación y flores de gran belleza. Recorrerlos es una experiencia visualmente cautivadora y relajante.

La tranquilidad y serenidad que se respira en el parque proporciona un ambiente apacible y sereno, ideal para descansar y alejarse del bullicio de la ciudad. El sonido relajante del agua que fluye en las fuentes añade una sensación de calma y serenidad al entorno.

Paseo en carrusel

El Parque de la Amistad ofrece un sinfín de diversión y entretenimiento para personas de todas las edades. Uno de sus mayores atractivos es el maravilloso carrusel, donde puedes montar hermosos caballos de madera y disfrutar de un emocionante paseo circular. Tanto si eres un niño como un adulto, subirte al carrusel es una experiencia encantadora y nostálgica que te transportará a un mundo lleno de magia y emoción.

Juegos inflables

Dentro de su amplia gama de actividades, no puedes perderte la emoción de subirte a los impresionantes juegos inflables. Con colores llamativos y formas divertidas, te aseguramos una experiencia llena de risas y felicidad. Así que prepárate para saltar, rebotar y deslizarte sin parar en estos inflables.

Almuerza en el parque

El Parque de la Amistad es el destino ideal para aquellos que buscan disfrutar de un momento de relajación y deleitarse con un delicioso almuerzo. Este encantador parque cuenta con una diversidad culinaria excepcional que seguramente complacerá a todos los paladares y satisfará todos los gustos.

Paseo en el tren

El recorrido en tren es una emocionante oportunidad para explorar y disfrutar de todo lo que el Parque de la Amistad tiene para ofrecer. A bordo de un encantador trenecito, podrás descubrir cada rincón de este vasto parque y maravillarte con su belleza natural y atracciones especiales. Desde exuberantes jardines hasta serenos lagos, áreas de juegos y espacios para picnic, este paseo te brindará la posibilidad de disfrutar de un día repleto de diversión y relajación en medio de la naturaleza.

Espectáculo de luces

La exhibición luminosa del parque de la amistad resulta fascinante, presentando una variedad de configuraciones y secuencias que sincronizan los destellos con la música. Ya sea mediante resplandores multicolores, juegos de iluminación o proyecciones en superficies como paredes y árboles, cada aspecto ha sido meticulosamente concebido para brindar una experiencia visualmente impresionante.

Si estás buscando pasar un día encantador en el Parque de la Amistad, te informamos que está situado en la Av. Caminos del Inca 22, Santiago de Surco. El lugar está abierto de lunes a jueves de 10 a.m. a 10 p.m., los viernes y sábados de 10 a.m. a 12 a.m., y los domingos de 10 a.m. a 10 p.m. ¡No dudes en visitarlo!