Un divertido caso está sacudiendo las redes sociales en recientes días. A detalle, el suceso engloba a una adolescente que compró un vestido por Internet para su fiesta de quince años, pero recibió un artículo completamente diferente al que había seleccionado tiempo atrás.

En ese sentido, el video compartido en TikTok evidenció a la familia de la menor riendo a carcajadas, luego que la muchachita abriera la caja de envío. Asimismo, se percibió la decepción de la escolar, cuando visualizó que la indumentaria parecía de la Época Medieval.

Referente al caso, los propios parientes mencionaron que el fraude era notable; puesto que el vestido llegó dentro de una bolsita y no en una caja con grandes dimensiones. Al respecto, la madre de la menor enfatizó ello en la grabación.

"Yo esperaba una caja. Yo les digo a mis hijas: Oigan mis cielos, vengan conmigo a la puerta. Salgo a recibir el paquete y veo que era minúsculo", mencionó.

Pese a esto, la hermana de la damnificada aclaró por redes sociales que compraron otro vestido, esta vez de forma presencial y no por Mercado Libre, para que la tradicional fiesta de quince años sea realizada con normalidad.

Numéricamente, el corto compartido en la cuenta "@ximenagonzaleszzz" tiene, por el momento, más de 39 millones de reproducciones, 2,4 millones de likes, 3744 comentarios y más de 118 mil compartidas.

Asimismo, los textos destacados son los siguientes: "El de mi hija me llegó en el tamaño de un folder manila", "Pedí una alfombra por Internet y me llegó a otra cosa, así que te entiendo", "Me hicieron la noche", "Mis padres me pidieron lentes en Mercado Libre, pero nunca llegaron", "Yo también pedí un vestido y me lleve una gran decepción", "Pobre tu hermana".

