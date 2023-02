Una mujer enseña a sus seguidores el "lema de un infiel" y desata polémica en redes

23/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer utilizó su cuenta de Tik Tok para enseñar a sus seguidores el "lema de un infiel". A través de un video, publicado en dicha red social, la usuaria "Ledezma Zay" indicó que su ex esposo la engañó con otra mujer y que le enseñó la frase que sirve de guía para la persona que traiciona a su pareja con otra.

"Esta frase me enseño mi exesposo infiel y la comprobé cuando yo se lo regresé", manifestó Ledezma en su video.

Asimismo, reveló que el lema es el siguiente: "Niégalo todo hasta morir". En esa línea, indicó que su exesposo le indicaba que "la única manera en la que te pueden descubrir una infidelidad es que te encuentren en el acto o con pruebas muy específicas".

"Como eso es muy raro que te pase, todo lo demás es un chisme, una suposición y todo lo puedes negar. Yo siempre le encontraba el mensajito, la llamada, pero no. Uno quiere ver con sus propios ojos que le están engañando sino no lo cree", añadió.

Además, reveló que ella también le fue infiel a su pareja y que cuando su novio revisaba su celular, le encontraba "una cosa, otra, pero no algo fuerte" y que, por ese motivo, "le creía".

Cabe señalar que, en el clip, la usuaria recomienda a sus seguidores creer en su "instinto" y separarse de la persona.

"Si crees que te están siendo infiel confía en tu instinto, si solo encontraste un mensaje insignificante confía en tu instinto. Yo sé que no puedes creer que una persona que te ama te puede mentir en la cara, pero créeme sí ya te fue infiel, te puede mentir", señaló.

Los usuarios de Tik Tok tras observar el video, comentaron acerca de la infidelidad y su experiencia con parejas que las engañaron.

"Un infiel no cambia jamás, solo mejora sus tácticas pero al final siempre caen sus mentiras", "terrible la infidelidad es tan doloroso lo deja a uno frio y vacío el corazón y el alma llena de dolor", "y luego dicen: vas a terminar una relación de años por puras sospechas?", "A mí también me pasó , yo lo intuía , y se lo pregunté y me lo negó me hizo creer que estaba loca enferma de celos , hasta que vi un mensaje", fueron algunos de los comentarios.