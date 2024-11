Albañiles destruyen baño que construyeron por no recibir PAGO del cliente: "Se lo merecía"

Albañiles mostraron su molestia e indignación con una medida drástica después de que el dueño de una casa se negara a pagar por la mano de obra por su trabajo en la remodelación de su baño. Su accionar generó polémica en redes sociales.

Según el material audiovisual, de solo 49 segundos de duración, compartido en TikTok, se ve el preciso momento en que dos albañiles en Estados Unidos relatan que fueron contratados para construir un baño elegante, que incluía una tina, ducha con cancel de cristal y un sofisticado lavabo.

Ambos trabajadores pusieron su mayor esfuerzo para demostrar lo mejor de sus habilidades en la remodelación, puesto que el dueño de la propiedad les aseguró que les pagaría una gran suma de dinero; sin embargo, solo les dio 15 mil dólares para los materiales, pero se negó a cubrir los 10 mil dólares de la mano de obra.

"Miren raza, aquí este cliente no nos pagó, se le hizo su 'shower' nuevo, todo se le hizo y no nos pagó, o sea, no nos terminó de pagar completamente el jale. Nos dio nomás 15 mil dólares que eran para materiales y los 10 mil que eran mano de obra, no quiso", se escucha decir a uno de los albañiles visiblemente enfurecido.