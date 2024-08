¿Así de fácil? Estudiante de la UNI revela que ganó más de 3 mil soles gracias a contactos: "No me pidieron CV"

Un joven universitario ha causado gran controversia en las redes sociales. En TikTok, el estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) desató polémica por sus declaraciones, luego de revelar que le fue posible encontrar trabajos con sueldos que superaron los 3 mil soles. Además, resaltó que no tuvo ninguna necesidad de presentar documentos, como el currículum vitae (CV).

En un curioso video difundido por 'Habla Sobrino', el joven peruano detalló la manera en que ingresó a empleos muy bien pagados. Esto fue posible gracias a que, según él, cuenta con numerosos contactos, los cuales adquirió con el paso de su carrera.

Asimismo, el estudiante afirmó que es importante tener una red sólida de contactos, ya que esto podría ser mucho más efectivo al momento de buscar trabajo, por lo que no necesitaría de presentar el currículum vitae. Por lo que, tras ser consultado sobre si importa más el talento o los contactos, el estudiante reveló parte de su experiencia.

"En la mayoría de trabajos, nadie me ha pedido ningún documento. De cada 100 trabajos, 1 me ha pedido documentos. Digamos que tenía las amistades necesarias para trabajar directamente", reveló el joven alumno de la UNI.

Durante sus declaraciones, el estudiante fue consultado por los comentarios de otros compañeros, quienes revelaron que luego de graduarse esperarían ganar sueldos que superen los 9 mil o 10 mil soles. Ante ello, él respondió que aquellos exorbitantes montos no son los contemplados debido a la demanda del sector laboral.

"Yo he estado rodeado de varios ingenieros a lo largo de mi trabajo. Ninguno ha ganado más que yo. Yo no he pasado de los 3.500 o 4.500, pero ellos estaban muy por debajo de mí ", aseguró.