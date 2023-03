Cantante de Corazón Serrano queda 'noqueada' con un 'shot' de tequila: "Si saben cómo me pongo, para qué me invitan"

03/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La cantante de la agrupación Corazón Serrano, Susana Alvarado, compartió un video en Tik Tok en donde toma un 'shot' de tequila y queda 'noqueada'. Este clip se volvió viral en dicha red social. Hasta el momento, cuenta con más de un millón de reproducciones, más de 32 mil 'Me Gusta' y varios comentarios.

"Hola soy Susana y estoy en República Dominicana. Este es mi primer shot de dos", dijo la cantante peruana en el inicio del video con una voz temblorosa, dejando entrever que ya había bebido antes.

Asimismo, en la grabación, se observa a la joven cantante tomar el licor y, enseguida, morder un pedazo de limón. Luego de ello, la artista gritó y realizó sonidos con su boca.

Además, se ve a la artista, que se encontraba en una playa, echarse en la arena con una botella de licor y reírse mientras hacía singulares movimientos con los brazos y piernas. Antes de finalizar el video, sus amigos, quienes grababan el video, se ríen y dicen: "Ahora levántala".

Tras ser publicado el video en redes, varios usuarios de Tik Tok se pronunciaron acerca de la divertida reacción de la cantante luego de tomar el "shot de tequila".

"¿Alguien más notó que no era el primero? Jajaja", "Si saben como me pongo para qué me invitan jaja", "Qué gran video jajaja", "Primer shot de dos... botellas jajaja", "Tiene derecho, se la pasa trabajando. Además, es joven. Tiene que disfrutar", "no me río por qué posiblemente sería yo", manifestaron los usuarios de Tik Tok.

Cabe señalar que, la cantante de Corazón Serrano, Susana Alvarado, integró dicha agrupación musical en el 2015. Ella es reconocida por las canciones "Nos critican", "No eres único" y más.

"Me llamaron para El Encanto de Corazón y, en el estudio, me probaron con la canción "No eres único"... Empecé a cantar y dentro de mí pensé 'la jo***', pero cuando estaba yendo a casa, don Lorenzo (Guerrero Neira) me llamó para decirme que Irma estaba embarazada", declaró en una entrevista.

"Que necesitaban una chica para Corazón Serrano, y que me quería probar, pero yo no lo veía como un hecho. No le conté a mi familia hasta que recién ingresé al grupo", añadió.

La artista Alvarado, conocida también como 'Morena de oro', antes de integrar la agrupación de Corazón Serrano, perteneció al grupo Deleites Andino en el norte del país.