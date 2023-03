Video: ¡Se quedaron sorprendidos con todo! Peruana lleva a la familia de su esposo francés a mercado y su reacción es viral en TikTok

03/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡No encontrarán allá lo que hay acá! Diversos extranjeros se han quedado encandilados por las cosas que han encontrado en diferentes lugares del país.

Ese es el caso de una peruana que mantiene una relación con un francés y decidió llevar a su familia a un mercado en la capital sin esperar su reacción.

El video fue compartido por el usuario Caren y Coco (@carenalegria) en TikTok y rápidamente se convirtió en tendencia, puesto que ya cuenta con cerca a 700 mil reproducciones en pocos días.

Por consiguiente, la mamá de Coco se animó incluso a decirle "caseras" a diferentes personas en sus puestos; quedando sorprendida por la variedad de productos y bienes que se venden.

Algunos internautas aprovecharon el momento para resaltar la humildad de la señora y de su hijo, que no sintieron temor de sentirse parte de la idiosincrasia del lugar.

Peruana y su esposo francés en mercado en Lima

Otros mencionaron que tendrían que no "debían de olvidarse" de solicitar la popular rebaja para ahorrase algunos soles en sus compras diarias; asimismo, destacaron la nobleza de la señora al tratar de conocer todo lo que le enseñaban, incluso le dieron diversos insumos con la finalidad de que degustara y brinde su punto de vista.

"Qué linda la mamá de Coco", "Sabe los precios más que yo", "Algún día una gringa me presentará a sus caseras en USA" y "Qué divertido momento en familia" "Me sorprende como sabe algunas frases y jergas Coco... ¿Con quién para?, "Coco parece haber nacido acá se la sabe toda", "La amabilidad de la gente latina es insuperable siempre con una sonrisa". "No te olvides de pedir la rebajita sabes que la gente en Perú es muy amable y servicial".

Chileno se arrepintió

Un joven en Chile, no quiso degustar nuestros potajes en un inicio, hasta que le trajeron tallarines rojos con papa a la huancaína y cambió de opinión.

El curioso momento fue compartido por el usuario en TikTok @lamiludebano, quien compartió como el muchacho se negaba a comer nuestros platos típicos porque decía que ya estaba cansado de degustarlo todos los días.

Sucede que su esposa, es peruana y él, le increpa lo siguiente: "¿Otra vez la misma w***? Tienes que hacer comida chilena".

Hasta que su pareja, apareció con un plato con tallarines rojos hechos por ella, lo cual, provocó una reacción totalmente diferente: "Uff, qué rico. Fideítos rojos, papa a la huancaína. Bien ahí, batería", comentó emocionado.