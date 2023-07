Cantante improvisa en medio de concierto y usuarios de TikTok lo critican: "El Bad Bunny de la cumbia"

06/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un singular cantante de un grupo de cumbia se hizo rápidamente viral en TikTok gracias a que se olvidó la letra de la canción que estaba interpretando en ese momento. Las risas y comentarios ocurrentes de los usuarios no pararon de aparecer en la plataforma china.

¿Cómo, qué dijo?

El clip viral titulado: "Pero te sabes la letra" le pertenece a la cuenta: @fermincastro_rami y nos muestra la particular y jocosa escena del vocalista de una agrupación olvidándose la letra de su canción.

Los cantantes deberían ser las personas que mayor capacidad de retención deberían de tener, puesto que, siempre se ven expuestos a interpretar canciones de todo tipo, ya sean antiguas o nuevas.

Sin embargo, nuestro curioso protagonista de este viral brilló por todo lo contrario. ¿Producto del nerviosismo o realmente se olvidaría la letra?

El vocalista de la 'Fórmula Quinta El Vendaval' cometió un pequeño blooper al entonar " Flaca caracha". La banda compuesta por músicos de todo tipo entre guitarristas, bajistas, timbalistas, y la animadora se encontraban en el momento cumbre de su presentación, cuando el encargado de dar la voz al tema en cuestión empezó a balbucear ininteligiblemente algunas palabras.

El público y, con mucha más razón, el tiktoker que registró este video se quedaron estupefactos al no entender lo que estaba "pronunciando".

Reacciones ante el video viral

Las imágenes difundidas a través de TikTok cuentan, hasta el momento, con miles de reproducciones, 1452 reacciones, 281 comentarios y 431 compartidos.

Como era de esperarse, el momento viral causó la risa y el sarcasmo entre los internautas que no dudaron en escribir sus mejores respuestas.

"El Bad Bunny de la cumbia", "la cara del animador tipo: ¿estará escrito en chino? xd", "¿qué dice? No sé, tu baila no más xd", "cuando te electrocutas en plena canción", "qué pasó con don Elmer Yaipén", "buen trabalengua", "el truco es bajar la velocidad de la reproducción del video xd y ahí le sacas algo de la letra", "contratado pal matri, pero le dices que se aprenda la letra bien xd", "no sabía que el papá de Bad Bunny era el cumbiambero", son algunos de los mensajes en la cajita de comentarios de la plataforma china.

De esta manera, un inusual hecho en un evento musical a cargo de una agrupación de cumbia de Ica, causó la risa y crítica de los usuarios. El cantante que se olvidó de lo que estaba cantando no fue perdonado en TikTok.