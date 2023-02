Ciudadano español no visitaría Perú "porque comen palomas": "No me gusta tío, son ratas con alas"

27/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Viral. Un usuario de la red social de Tik Tok salió a las calles para preguntar a los ciudadanos "a qué país de Latinoamerica no irían". En el video, que cuenta con más de 9 millones de reproducciones, se observa que el joven tiktoker conversando con un español, quien aseguró que no visitaría Perú, porque "comen palomas". Este comentario desató las críticas en redes.

Cabe señalar que, al inicio del video, el ciudadano español indica que no iría a ningún país de Latinoamerica porque "es muy racista" y se ríe. Tras ello, señala que se trataba de una "broma" y que no iría a Perú, porque "comen muchas palomas. No me gusta, tío, son ratas con alas". De inmediato, el usuario de Tik Tok, identificado como Coroniel, le revela que es peruano.

Luego de eso, el ciudadano español le pregunta si le gustan las palomas y Coroniel responde que no.

Los usuarios de Tik Tok al observar el video, comentaron al respecto y varios peruanos lo criticaron.

"Tranquilo, tampoco queremos que vengas", "Recién me entero de que comemos paloma", "Justo Perú es el país con más bellezas naturales de Latinoamérica", "Soy peruana y no sabía que comíamos paloma, creo que le falta estudiar más las culturas", "Perú es hermoso, todos los videos que veo de ese país me gustan", "El hermano de Biyin", "Soy de Perú y viajo y me lo conozco casi todo, y hasta ahorita no he visto que coman palomas", fueron algunos de los comentarios del clip.