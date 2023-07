¡Con la mejor actitud! Venezolana sorprende con sus mejores pasos al ritmo de música selvática

06/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos extranjeros llegan al Perú y algunos se quedan por distintas razones, y van conociendo la cultura y variadas tradiciones que posee el país. Es así como un video compartido en la plataforma asiática de TikTok, muestra cómo una joven venezolana saca a relucir sus mejores pasos de baile en una calle limeña.

Amor por la cultura peruana

En el material audiovisual, de 21 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Mairy García, vestida con su uniforme de trabajo en uno de los restaurantes del centro de Lima, es llamada por cuatro hombres con trajes típicos de la selva, y la invitan a bailar con ellos.

La joven venezolana, no quiso quedarse atrás y comenzó a sacar sus mejores pasos de baile para demostrar el amor que siente por el Perú y su variada música, cultura y tradición.

"Cada día amo más la cultura peruana", se lee en la breve descripción del clip que logró acumular alrededor de 200.000 reproducciones.

En otros de sus videos, la joven comparte sus experiencias vividas en la ciudad de Lima, además de los viajes que realiza al interior del país para descubrir las maravillas que posee cada región y admirar sus bellos paisajes.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a la joven venezolana por su intento de imitar los pasos de baile de la selva peruana.

"Mi lindo Perú. De la selva, su ritmo", "bailas bacán", "es difícil no querer a mi Perú", "su actitud es lo mejor", "buenos pasos, ya pareces peruana", "es tan fácil llevarnos bien con personas tan respetuosas y alegres", "eres una linda mujer. Bienvenida a Perú", "la cultura peruana y su diversidad, qué lindo que le guste", "siempre son bienvenidas las personas alegres y respetuosas y se ve que eres así", "bailas muy bien", "yo soy peruano y no me salen esos pasos", "gracias por amar nuestra cultura, que todo te vaya de lo lindo", "me encanta tu forma tan sencilla y humilde de ser amiga", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok y distintos medios de comunicación donde fue compartida la escena.

Es así como el clip se viralizó al ver cómo una joven venezolana bailaba al ritmo de la música selvática y por señalar el amor que tiene por el Perú y variada cultura.