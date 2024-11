¡Conmovedor! Familia peruana adelantó la Navidad por TRISTE MOTIVO: "Mi hermano se nos va"

Un suceso conmovedor ha generado diversas reacciones en redes sociales. En un video publicado en TikTok, una familia peruana decidió adelantar la Navidad en su hogar. Con adornos y chocolatada incluida, cada uno de sus integrantes compartieron un momento muy particular, debido al triste motivo que originó la actividad.

El clip compartido por la usuaria Nelly Rosado muestra a su familia reunida en la sala y otros puntos de la casa. Con motivo de la temporada navideña, colocaron un gran árbol, al cual adornaron con luces y otros detalles. Asimismo, decidieron preparar la tradicional chocolatada con su panetón, además de otros aperitivos que se lucían en la mesa.

Si bien las risas y complicidad se expresaban en el ambiente, lo cierto es que la familia estaba pasando por un momento sumamente triste. En la descripción, se lee que uno de los hermanos partiría pronto, por lo que decidieron que era mejor despedirlo antes de que ya no esté con ellos.

Tras la enternecedora historia de la 'familia Rosado', el video compartido en la app China generó una ola de reacciones. Muchos cibernautas se mostraron conmovidos por la forma en que expresaron su cariño y amor hacia el hermano, resaltando que la familia es lo más valioso que el ser humano posee,

"Dale mucho amor a tu hermano. le espera una vida donde no se puede rendir", "Feliz navidad, que Dios lo bendiga y que tenga un feliz viaje", "Por nada del mundo me separaría de mi familia" y "Los más hermoso que he visto desde hace mucho tiempo", fueron un reflejo del buen recibimiento que tuvo el clip.