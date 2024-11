Profesora usa IA y sorprende a sus alumnos con fotos sobre su futuro profesional: "Les dio una meta en la vida"

Una profesora sorprendió a todos sus alumnos de primaria al usar la Inteligencia Artificial (IA) para que esta diseñara imágenes de lo que podría ser el futuro profesional de cada uno de ellos. Los internautas la aplaudieron por motivar a los pequeños a tener "una meta en la vida".

Los profesores tratan de mantenerse actualizado con las nuevas tendencias y avances tecnológicos y así desarrollar mejores estrategias que permitan que sus alumnos estén más atentos a sus clases. Sin embargo, una docente decidió ir más allá, y a pesar de que sus estudiantes eran pequeños, vio oportuno ayudarlos a saber cómo se verían de adultos trabajando en la carrera de sus sueños.

A través de la famosa plataforma china de TikTok, se ve el preciso momento en que varios niños se encuentran dentro de su aula con una gran sonrisa y sin poder ocultar la emoción de recibir el detalle que les tenía preparado su docente.

Usó las fotos de cada uno de ellos y se las dio a una IA para que esta diseñara imágenes que reflejaran cómo se verían cada uno en años posteriores, ya convertidos en adultos y en pleno horario laboral de las carreras que ellos ya anhelan poder cumplir.

Según las imágenes, algunos habían elegido ser pilotos, otros pintores, futbolistas, doctores, cantantes o astronautas. Tras verse en las fotos con sus respectivos uniformes, lo muestran al resto de sus compañeros saltando de felicidad.

Como era de esperarse, el video se viralizó rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en felicitar a la docente por siempre motivar a sus pequeños estudiantes a nunca a darse por vencidos con cada una de sus metas y sueños que se vayan trazando en la vida.

"Más profesoras así. Estos pequeños detalles pueden hacer que los niños se motiven y tengan más ganas e ilusión por conseguir sus sueños. Mis aplausos", "esta profesora no agregó un granito de arena, puso un costal entero a la motivación de estos peques", "una manifestación temprana", "me hubiese gustado que me guiarán más en tener sueños y metas como a ellos", expresaron los usuarios en TikTok.