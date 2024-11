Padre causa polémica por esperar a su hija fuera de fiesta de XV años: "¿Amor o sobreprotección?"

Un padre de familia generó polémica en las redes sociales tras ser captado esperando en los exteriores de un local a su hija, quien acudió a su primera fiesta de XV años para poder proteger a su hija camino a casa. Sin embargo, algunos lo cuestionaron por quedarse afuera por más de 20 minutos.

Muchos padres de familia se ven preocupados cuando sus hijos salen de casa hasta altas horas de la noche para ir a alguna celebración o fiesta, puesto a que temen que les pueda ocurrir algo malo, especialmente si se trata de su primera vez, por lo cual no dudan en hacer todo lo posible para garantizar su seguridad.

A través del video compartido en la famosa plataforma china de TikTok, se ve el preciso momento en que un hombre, que luce unos shorts, zapatillas y una casaca negra, se muestra preocupado caminando sobre la vereda, observando a su alrededor y volver a meterse en el auto, esperando que su hija salga de su primera fiesta.

Mientras tanto, la música, que llena el salón de fiesta, se mezcla con el silencio del padre, creando un contraste que refleja el deseo de estar presente, pero sin invadir el espacio de su "pequeña".

Al final del video se ve salir a la hija luciendo su vestido de fiesta y el padre, visiblemente más relajado, esperándola en su vehículo para llevarla a casa sana y a salvo.

El padre de familia, se ve angustiado, por más de 20 minutos, por no saber qué es lo que sucede en el interior del local donde su niña se encontraría con sus amigos bailando. La escena generó gran revuelo y controversia entre los internautas.

La escena se viralizó rápidamente y generó el debate entre los internautas, ya que algunos comentaban que estaba bien que el padre se quedara esperando y cuidando a su hija sin importar las horas que pueda demorar, mientras que otros, lo criticaron hasta el punto de calificarlo como "padre tóxico".

"Todos criticando al padre, pero ya quisiera algunos que su papá se preocupe así", "me hubiera gustado que mi padre me cuidara así, pero no lo tuve", "sean ese papá que acompaña y no prohíbe", "pobre chica se perdió lo mejor del cumpleaños", "¿amor o sobreprotección?", "que la deje ser libre", indicaron en TikTok.