¡De no creer! Hombre pierde su vuelo por falla en taxi autónomo que quedó girando en un estacionamiento en Estados Unidos

En un hecho peculiar ocurrido en Estados Unidos, un hombre que dependía de un taxi autónomo para llegar al aeropuerto terminó perdiendo su vuelo debido a una falla técnica. Según los reportes, el vehículo se desorientó y comenzó a girar en círculos en el estacionamiento, sin capacidad para corregir su trayectoria.

El pasajero, quien compartió su experiencia en redes sociales, mostró su frustración ante la situación, explicando que eligió el servicio de transporte autónomo por su supuesta eficiencia.

"Está bien, ¿Por qué me está pasando esto un lunes?, estoy en un auto Wayno, conectando con soporte de conductor...,.( ), Esta llamada puede ser grabada para fines de control de calidad, se escuchó en la llamada del pasajero.

Los vehículos autónomos, que funcionan mediante sensores, cámaras y software avanzado, prometen revolucionar el transporte al eliminar la necesidad de un conductor humano.

Sin embargo, una vez en marcha, el automóvil pareció ignorar las indicaciones del GPS, repitiendo el mismo trayecto circular en ocho ocasiones consecutivas.

El usuario bromeó en su publicación preguntándose si se trataba de un chiste o si el vehículo había sido hackeado, describiendo la experiencia como algo digno de una película de ciencia ficción.

"Este auto solo está dando vueltas en círculo, tengo que tomar un vuelo ¿Porqué está dando vueltas en círculo, me estoy mareado, tengo el cinturón puesto y no puedo salir del auto, ¿Alguien lo hackeo?, ¿Qué está pasando?, siento que estoy en una película, alguien me está jugando una broma y tengo que tomar mi vuelo", dijo Mike en un video.