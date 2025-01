Dos mujeres lograron escapar de un intento de secuestro a manos de seis presuntos delincuentes en plena vía pública en el distrito de Los Olivos. Las autoridades vienen investigando el caso que ha generado gran conmoción en el país.

La criminalidad y la inseguridad ciudadana vuelve a generar la indignación de la ciudadanía. Según los primeros reportes, en la madrugada del sábado 4 de enero, una de las mujeres se encontraba estacionada en su miniván, mientras que la otra esperaba fuera al lado de la vereda.

Sin embargo, de pronto, ambas fueron interceptadas por un grupo de sujetos armados que las agredieron fuertemente y pretendieron hacerlas subir a la fuerza a otro vehículo; incluso, el programa 'El Dominical de Panamericana', reveló que los facinerosos también manejaban motos lineales.

Las mujeres se encontraban atemorizadas, pero ello no impidió que saquen la fuerza necesaria para frustrar el secuestro. Los facinerosos intentaron forcejear con quien se encontraba estacionada, pero no lo lograron, mientras que su socia sí fue ingresada al carro; sin embargo, en un aparente descuido, esta se lanzó en pleno movimiento y corrió rápidamente para salvar su vida.

Al escuchar disparos y los gritos de las víctimas, los vecinos se percataron de la terrible situación y rápidamente tomaron acción. Algunos no dudaron en intervenir arrojando objetos desde sus balcones y techos para poder frustrar el presunto secuestro.

Los delincuentes empezaron a abrir fuego al aire para ahuyentar a la población y así emprender la huida al suponer que el hecho habría sido reportado a la Policía Nacional del Perú (PNP). Finalmente, las empresarias pusieron la denuncia en la comisaría Laura Caller.

La empresaria que logró salvarse lanzándoles del auto en movimiento contó a 'Latina Noticias' que los perpetradores, aparentemente, serían de nacionalidad venezolana. Asimismo, detalló que sufrió algunos golpes por el impacto al momento de su escape.

"Tuve miedo que me llevaran, que pudieran hacer lo que quisieran conmigo. No entendí lo que estaba pasando. (...) En la primera oportunidad que tuve, salté y me tiré a la pista. (...) Eran venezolanos (los delincuentes), con ese dejo", expresó la mujer que sería propietaria de una veterinaria en Lima Norte.