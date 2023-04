¡Digno de admiración! Profesor de Instituto de Huaral carga a bebé de su alumna para que atienda a la clase

27/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una enternecedora imagen se ha vuelto viral, en los recientes días. La instantánea captó a un profesor del Instituto de Huaral cargando al bebé de su alumna para que atienda a la clase, que dictaba en ese momento. El docente tomó esta decisión porque el pequeño empezó a llorar, producto del aburrimiento.

La publicación precisa que el educador no tuvo inconvenientes en recibir a una de sus estudiantes junto a su bebé. Según narró la muchacha, ningún familiar suyo pudo cuidar al menor y tuvo que llevarlo a las aulas de su instituto.

De esta manera, la fémina escuchó por varios minutos la clase del docente, identificado como Juan Pablo Navarro. Sin embargo, pasado un periodo, el pequeñito empezó a mostrar signos de incomodidad. En respuesta a ello, el pedagogo optó por cargar al infante en sus brazos y retomó el dictado de su clase.

No obstante, el maestro no solo mantuvo al niño cargado, sino que lo paseó por todo el salón a fin de que no llore e interrumpa a su madre, que se encontraba escribiendo en su cuaderno.

Reacción de los usuarios

Viralizado el caso, miles de internautas reaccionaron de forma positiva ante la loable acción del docente del Instituto de Huaral. Al respecto, señalaron que el profesor fue "empático" en recibir a la estudiante junto a su pequeño. Del mismo modo, la alumna recibió cientos de mensajes de apoyo por "sus ganas por salir adelante".

Comentarios de los internautas

Los textos más destacados son los siguientes: "Felicitaciones para el profesor", "Así es cuando uno quiere salir adelante", "Dios lo bendiga al profesor", "Eso es ser tolerante y tener empatía", "Que lindo detalle", "Yo también terminé la universidad con mi hijo en brazos. Felicitaciones para la alumna".

El profesor se pronuncia

La acción de Juan Pablo Navarro, educador del centro superior, generó gran repercusión en las redes sociales. Por consiguiente, el referido se animó a declarar a la prensa para contar detalladamente lo que ocurrió en el aula.

"No logró calmarlo, así que me pidió permiso para retirarse de la clase y no incomodar a sus compañeros", manifestó a un medio local.

Pese a ello, el referido prefirió cargar al infante antes que la fémina abandonara el salón de clases. A detalle, Navarro puntualizó que es padre de un niño de 5 años y está habituado a situaciones similares. "Se me hace muy natural ser paterno", finiquitó.