"El amor no se busca, llega": Abuelo conmueve por su consejo de amor para su nieta

21/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los abuelitos son las personas más queridas por todos, ya que por sus años de experiencia, no dudan en brindar su ayuda a sus nietos cuando más lo necesitan. En redes sociales encontramos videos donde ellos son los protagonistas y demuestran su afecto y cariño a sus nietos, tal como en el clip compartido por la cuenta de Cami Hess, en la famosa plataforma de TikTok, donde un señor de tercera edad, decidió dar un emotivo consejo de amor.

Abuelo da consejos de amor

En el material audiovisual, de 19 segundos de duración, se ve cómo un abuelito comienza a darle consejos de amor a Cami Hess, su nieta, quien muestra una mirada triste, como si hubiese estado llorando, por tener el 'corazón partido', tal vez por un desamor, o en su intento de encontrar al 'amor de su vida'.

En su intento, de que su querida nieta entienda su consejo, no dudó en hacer una similitud. "El amor es como un colectivo. Pasa uno y atrás vienen un montón más. Así que en algún momento llega. Eso no se busca, mi vida, llega", señaló el hombre de tercera edad, con una sonrisa en su rostro.

Luego, el hombre de avanzada edad reflexiona sobre las personas que van en la búsqueda del amor: "No se puede andar con un cartel de 'busco novio' En la espalda", causando que su nieta se muestre sorprendida y agradecida por contar con el apoyo de su adorado abuelito.

"El mejor consejo que me dieron hoy", se lee en la breve descripción del video compartido en la plataforma china, que logró alcanzar alrededor de 600 mil reproducciones y 170 mil 'me gusta'.

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidas por las palabras del abuelito hacia su nieta para que aprenda a escoger su pareja.

"Genio, necesitaba escuchar un buen consejo", "hermoso. Mi abuela me dice que ande con varios con las dudas, mi abuelo dice que ya va llegar el buen chico", "qué lindo, abrázalo. Gracias por el consejo señor", "me llegó en el momento justo", "te quiero abuelo, gracias por el consejo", "quisiera tener a mi abuelito ahora y escuchar sus consejos, pero sé que desde donde esté me guía para ir por un buen camino", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip conmovió a todo internet al ver a un abuelito dar un emotivo consejo de amor; que marcó a más de algún cibernauta.