¡Enternecedor! Pequeño sufre accidente en olimpíadas escolares y su padrastro va a auxiliarlo

14/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una enternecedora secuencia está sacudiendo las redes sociales en los últimos días. El caso engloba a un niño que sufrió un pequeño accidente en las olimpiadas escolares y su padrastro salió a auxiliarlo ante la atenta mirada de todos los presentes.

En las imágenes compartidas, en la cuenta "@karenguerra1601", se percibió que el hombre salió raudamente a respaldar al infante, cuando vio su caída en la competencia de velocidad.

No obstante, el sujeto no solo ayudó al menor a levantarse sino que lo acompañó para que complete la carrera y su participación. De esta manera, ambos culminaron el recorrido frente a la vista de la progenitora que terminó conmovida por la unión de ambos.

"Me alegra ser parte"

A detalle, el video de 30 segundos tuvo como leyenda adscrita: "No elegí bien al padre de mi hijo, pero este día me convencí que no me equivoqué en elegirlo a él como su padrastro". Asimismo, el momento estuvo acompañado con la mítica canción de Mon Laferte, "Mi buen amor".

Del mismo modo, el referido hombre contestó al clip en la caja de comentarios en TikTok con lo siguiente: "Me alegra ser parte de la vida de 'Alfredito' y 'Karencita'.

Reacción de los internautas

Viralizado el caso, miles de internautas reaccionaron de forma positiva ante el enternecedor momento. Al respecto, destacaron la actitud del hombre; puesto que demostró verdadera preocupación por el estado del menor y las actividades que realiza.

Por otra parte, muchos cibernautas brindaron los mejores deseos para la familia que está consolidándose poco a poco. La mayoría de usuarios dieron el visto bueno al sujeto y motivaron a la joven madre a creer en el amor.

Más de 3 millones de reproducciones

Numéricamente, el corto tiene, por el momento, más de 3 millones de reproducciones, más de 490 mil likes, 5183 comentarios y 13 mil compartidas.

Asimismo, los textos más destacados son los siguientes: "Llorar por desconocidos es mi pasión", "Se cayó y se iba a quedar ahí, pero llegó él para que el pequeño llegue hasta la meta ", "Me emocione mirándolo", "Bendiciones y exitos para tu familia", "Lo estaba grabando, mientras corría. Realmente estima al pequeño".