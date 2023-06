"Esos lujos que se da": Joven ebrio pide a un camión de basura que lo lleve gratis a casa

09/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Todo vale! Cuando una persona está borracha puede realizar las más divertidas escenas en las calles, así como un joven, quien al ver que no tenía dinero y ya era muy noche, no dudó en pedir ayudar a un par de trabajadores de un camión de recojo de basura que pasaban cerca de él.

Pide que lo lleven gratis

En el material audiovisual compartido en la famosa plataforma asiática de TikTok, se ve el preciso momento en que un joven que salía de una noche de copas, mira a todos lados en busca de un medio donde transportarse de regreso a casa, pero se percata que no tiene dinero y al ver a un camión de basura pasar, pide que le den un aventón.

En la descripción del breve video se lee: "Cuando no hay taxi y los del camión de la basura se ofrecen a llevarte gratis", mostrando la solidaridad y empatía que mostraron los trabajadores de limpieza con el joven.

Además, "estaba pedo", es la leyenda que utiliza la joven tiktoker para describir el momento, dejando a entrever con esta expresión que el muchacho venía de una acalorada noche de copas y buscaba la forma de regresar a casa.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente y con la música de fondo de "Un velero llamado Libertad", de José Luis Perales, generó miles de comentarios realizados por personas que tomaron con buen humor la peculiar escena protagonizada por el joven en estado de ebriedad.

"Esos lujos que uno se da", "el siguiente viaje, el mismo día y a la misma hora", "lo importante es irse", "me hace recordar que en pandemia no había auto y te llevaban gratis", "para la próxima se vuelven mis amigos", "lo importante es ver las oportunidades en la vida y lanzarte", "qué buena onda por parte de los señores, excelente", "a mí me dieron un ray en un tráiler porque ya no había transporte y cuando baje estaba super mareada", "se ahorró la combi", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, la curiosa escena generó 100 mil reproducciones y más de 4.000 'me gusta', al ver al chico borracho, que a falta de dinero, se las ingenió para pedir ayuda a los trabajadores del camión de basura para que lo lleven a casa sano y salvo.