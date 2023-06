"¡Protégelo Señor!": Mujer aprovecha que su pareja está borracho para desbloquear su teléfono

09/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los celos y la inseguridad hacen que muchas parejas tengan problemas en su relación y los lleven a terminar el amor que alguna vez se tuvieron. Es así como un video compartido en TikTok, causó el asombro de sus seguidores al ver cómo una mujer, al saber si su novio le es infiel, aprovecha que él está borracho para desbloquear su celular.

Celos e inseguridad

En el material audiovisual se visualiza cómo una mujer se acerca sigilosamente a su pareja, quien está tendido en un sofá, borracho y dormido, para desbloquear con su huella dactilar su celular y así descubrir algún indicio de infidelidad por parte de quien es "el amor de su vida".

Ambos se encontraban en una fiesta en un bar de Tijuana, en Baja California, en México, y generó las risas de las personas que los acompañaban en la celebración.

En la descripción del video de 9 segundos se lee: "No lo hagas amiga", como una alerta para la mujer, ya que al ser descubierta por su pareja podría tener serios problemas, hasta el punto de terminar su relación. Aunque no se sabe con certeza si la mujer encontró lo que buscaba en el celular de su amado, también es cierto que "el que busca, encuentra".

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió rápidamente tendencia y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la peculiar escena y en aconsejar a la mujer de que tenga más cuidado si no deseaba ser descubierta. Por otro lado, otras mujeres aplaudieron su ingeniosa idea y manifestaron que lo pondrían en práctica.

"Qué miedo, que la deje"; "eso no se hace", "hagámoslo viral hasta que llegue al pobre", "¿y si fuera al revés?", "ya no me quedaron ganas de volverlo hacer, sigo con ansiedad", "el de mi esposo ya no necesita huella más fácil solo lo pongo frente a su rostro y ya lo dejo dormir libremente", "qué tal que necesitaba pedir un servicio de carro jajaja", "soldado caído", "lo peor es que encuentran pruebas pero igual lo perdonan", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, la escena protagonizada por la mujer en su intento de desbloquear el celular de su pareja causó gran revuelo en redes sociales hasta el punto de que muchos calificaran su conducta como "tóxica".